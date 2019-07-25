Будущие депутаты рассказали, что им говорил Зеленский

Пятый номер избирательного списка «Слуги народа» Галина Янченко отмечает, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским будущих депутатов от политсилы нацелили на ответственную и интенсивную работу с первых дней деятельности новоизбранного парламента.

«На встрече с президентом говорили о том, что мы получили большое доверие, а большое доверие порождает большую ответственность. Поэтому нам нужно работать, отпуска, скорее всего, нам особо не светят», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина», комментируя встречу будущих депутатов «Слуги народа» с Зеленским в четверг в Киеве.

Янченко указала, что первые месяцы работы нового парламента будут очень сложными и насыщенными.

«Все должны быть на месте, в своих комитетах, на пленарных заседаниях», — отметила она.

Янченко сообщила, что в настоящее время продолжается наработка пакетов законов, которые необходимо будет принять в первые месяцы работы Верховной Рады нового созыва.

«Теперь всё, что будут говорить о власти, будут говорить о нас. Поэтому максимальная ответственность, не может быть никаких коррупционных проявлений», — подчеркнула она.

В свою очередь третий номер списка партии Ирина Венедиктова указала, что основным лейтмотивом встречи было определение ключевой цели работы будущих народных депутатов. «Нужно служить своему государству. Это был основной месседж встречи», — отметила она.

При этом, по ее словам, вопросы будущего главы парламентской фракции, председателя Верховной Рады на встрече с президентом не обсуждались.