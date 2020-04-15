Войти
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
столица
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин
решение
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Профильный комитет Рады учтет большую часть редакционных поправок к банковскому законопроекту

339
Профильный комитет Рады учтет большую часть редакционных поправок к банковскому законопроекту

Почти 12,5 тысяч редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках, будут учтены профильным комитетом, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12, 5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона», — сказал Разумков в среду вечером в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч правок.

По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике будет заниматься подготовкой сравнительной таблице ко второму чтению.

Читайте также: Обмен пленными состоится в четверг или пятницу

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект № 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый, «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков, банковский законопроект
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016