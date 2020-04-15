Профильный комитет Рады учтет большую часть редакционных поправок к банковскому законопроекту

Почти 12,5 тысяч редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках, будут учтены профильным комитетом, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12, 5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона», — сказал Разумков в среду вечером в эфире телеканала NewsOne.
Он напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч правок.
По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике будет заниматься подготовкой сравнительной таблице ко второму чтению.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект № 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый, «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016