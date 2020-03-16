Разумков созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 17 марта, на 8:00 внеочередного заседания парламента, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
В повестке дня заседания указано 6 пунктов повестки дня: принятие законопроекта № 3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», рассмотрение во втором чтении законопроектов № 2538 и № 2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых з счёт госбюджета, внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.
Кроме того депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.
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