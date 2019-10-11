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Труханов перед приездом Зеленского в Одессу ушел в отпуск

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Труханов перед приездом Зеленского в Одессу ушел в отпуск

Одесский городской голова Геннадий Труханов ушел в отпуск на две недели — с 9 по 21 октября.

Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета.

«Согласно ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине », ст. 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления », ст. 4, 10 Закона Украины "Об отпусках"и ст. 74 КЗоТ Украины отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28 ноября 2017 — 27 ноября 2018 г.- с 9 октября по 21 октября 2019 года «, - говорится в документе.

На период отпуска Труханов возложил исполнение обязанностей городского головы на своего первого заместителя Анатолия Орловского.

В то же время, местные СМИ обратили внимание, что распоряжение, изданное 7 октября, муниципалитет обнародовал значительно позже, к тому же — в день рабочего визита в Одессу президента Владимира Зеленского. По мнению местных журналистов, «глава города резко высказался о руководстве страны и теперь занял выжидательную позицию, уйдя в отпуск».

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время пресмарафона 10 октября заявил, что не имеет никаких отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В то же время, глава государства добавил, что хотел бы, чтобы Труханов «изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу». По словам Зеленского, если в ближайшее время этого не произойдет, то власть будет «делать все, чтобы сменить там всех».

САП обвиняла мэра Одессы, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей в завладении в течение июля-декабря 2016 значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Однако коллегия судей Малиновского райсуда Одессы приняла 9 июля оправдательный приговор восьми обвиняемым, признав, что вина обвиняемых не доказана.

Руководитель САП 31 июля подал апелляцию на этот приговор.

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Кроме того, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы. Досудебным расследованием установлено, что он подал заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно. 13 июня прокуроры САП предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Одесса, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский
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