Мэру Одессы вручили обвинительный акт

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий ОАО «ХК «Краян», в том числе городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

"28 сентября — 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян», — говорится в сообщении на сайте НАБУ в среду.

Речь идет о действующем городском голове Одессы и его заместителе; главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета; директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместителе; директоре частной компании-продавца здания; представителе компании-продавца здания и оценщике.

В НАБУ указали, что действия этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, директор частной компании-продавца здания обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 УК Украины (речь идет о фиктивном предпринимательстве и покушении на легализацию средств, полученных преступным путем).

Следствие установило, что городской голова Одессы с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, сейчас проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту «Борисполь» по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода «Краян».

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).