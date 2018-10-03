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Мэру Одессы вручили обвинительный акт

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Мэру Одессы вручили обвинительный акт

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий ОАО «ХК «Краян», в том числе городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

"28 сентября — 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян», — говорится в сообщении на сайте НАБУ в среду.

Речь идет о действующем городском голове Одессы и его заместителе; главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета; директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместителе; директоре частной компании-продавца здания; представителе компании-продавца здания и оценщике.

В НАБУ указали, что действия этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, директор частной компании-продавца здания обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 УК Украины (речь идет о фиктивном предпринимательстве и покушении на легализацию средств, полученных преступным путем).

Следствие установило, что городской голова Одессы с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, сейчас проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту «Борисполь» по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода «Краян».

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

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16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

Одесса, НАБУ, Геннадий Труханов, Краян
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