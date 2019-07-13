Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочей поездкой. Об этом сообщает Укринформ.

Ныне он находится в морском торговом порту, где проведет совещание по вопросам развития морских портов и ознакомится с проектами развития контейнерного и зернового терминалов.

В совещании принимают участие руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, заместитель начальника Одесского филиала АМПУ Александр Зубик, и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Напомним, Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Одессу 7 июля, приняв участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню ВМС ВС Украины.

Глава государства пообещал журналистам на морвокзале Одесского порта представить через неделю нового председателя Одесской облгосадминистрации.

26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андейчикова на должность нового главы Одесской ОГА, были предложены президентом Зеленским.