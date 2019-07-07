Зеленский в воскресенье будет в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье утром посетит с рабочей поездкой Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений «Си Бриз (Sea Breeze) — 2019».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе главы государства, он вручит государственные награды и поучаствует в церемонии присвоения названий двум новым десантным катерам ВМС Украины.

Зеленский также посетит фрегат ВМС Канады «Торонто», эсминец «Дункан» ВМС Великобритании, пообщается с канадскими и британскими военнослужащими, и посетит украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный».

Президент ознакомится с ходом и результатами учений «Си Бриз-2019». Он пообщается с командующим Шестого оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.