Отмена моратория на продажу земли: чего боятся украинские фермеры

С 1 января следующего года в Украине завершается действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Он был введен в 2001 году вместе с принятием Земельного кодекса и неоднократно пролонгировался. Нынешняя власть в Украине, судя по всему, не намерена больше продолжать запрет на отчуждение земли. Это подтвердили и президент, и правительство, и депутатское монобильшинство. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельный рынок в стране откроется 1 октября 2020. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий правительственный законопроект. Вполне вероятно, что в ближайшую пленарную неделю Верховная Рада его рассмотрит.

Правительственный законопроект предусматривает, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, украинские компании, территориальные общины и государство. Иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить землю в собственность только в том случае, если они ее унаследовали. Однако они будут обязаны продать земельный участок в течение года.

Украинский рынок земли и иностранные инвесторы

«Теоретически иностранцы смогут покупать землю, но только через участие в уставном капитале юридических компаний, созданных в Украине по украинским законам», — полагает эксперт по земельным вопросам Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

По его словам, юридические компании включили в перечень субъектов, которые могут покупать или продавать землю, для того, чтобы развивалось кредитование в Украине под залог земли. Поскольку только с физическими лицами развивать земельный рынок будет очень сложно, объясняет эксперт. Сейчас в условиях моратория на продажу земли землевладелец не имеет возможности привлечь финансовые ресурсы под залог земельного участка для развития аграрного производства.

Концепцию внедрения рынка земли в Украине разработал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Именно на сайте его министерства проходило и общественное обсуждение правительственного законопроекта. Вопрос теоретической возможности приобретения и продажи земли компаниями, конечные бенефициары которых могут быть иностранцы, у многих вызвал возмущение. «Возмущаются те, кто боится конкуренции на этом рынке, потому что иностранцы — это сильные конкуренты. Это означает, что такие внутренние производители не хотят развиваться, менять устаревшие технологии. Но только вместе с конкуренцией рождается эффективность», — считает Олег Нивьевский.

Законодательные предохранители

Предотвратить перекосы на будущем украинском рынке земли правительство надеется с помощью ряда мер. В частности, в законопроекте указано, что совокупная площадь участков «в одних руках», учитывая и связанных лиц или юридических лиц, имеющих общего конечного бенефициарного владельца, не может быть больше 15 процентов в одной области и 0,5 процента в Украине . Кроме этого, арендатор будет иметь преимущественное право на покупку земельного участка.

«Какие бы меры предосторожности государство не придумывало, всегда найдутся юристы, который найдут, как их обойти, — говорит старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабинета министров Украины Андрей Мартын. — Если вы захотите сконцентрировать в своих рука земли больше, чем позволяет закон, создаются новые юрлица, земля оформляется на них, но фактически все контролируется одним лицом».

По словам Мартына, правительственный законопроект не зарегулирует чрезмерно оборот земель сельскохозяйственного назначения. Он выразил надежду, что это будет способствовать приходу инвесторов на этот рынок и создаст предпосылки для того, чтобы землю могли покупать малые фермерские хозяйства. Как отметил Мартын, задача в том, чтобы создать для них доступ к финансовым ресурсам. «В бюджете на следующий год заложено 4,4 миллиарда гривен на эти цели. Правительством поставлена задача, чтобы фермеры получали кредиты на приобретение земли по ставке не более пяти процентов годовых», — сказал он.

Помощь или имитация?

В украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев не верят в обещания правительства по поддержке малых фермерских хозяйств. «Кредиты — это игрушка. Никто из фермеров их не потянет, потому что для оформления кредита уже надо какой-то залог, чтобы потом купить эту землю», — отметил вице-президент ассоциации Ярослав Кардаш. В ассоциации опасаются, что в конце концов в результате снятия моратория украинские черноземы скупит небольшое количество частных компаний.

Поэтому фермеры требуют, чтобы в Конституции Украины было прописано, что именно украинские фермерские хозяйства, а не крупные компании имеют приоритетное право на выкуп земли. Иначе, как прогнозирует Кардаш, крупные хозяйства скупят все, монополизация приведет к латифундизму. Ассоциация фермеров и частных землевладельцев уже пригрозила протестами против отмены моратория на землю.

Между тем после встречи с фермерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет выступать за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на продажу земли.

«Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Только», — сказал Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября. По его мнению, этот период может длиться несколько лет. «Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле», — отметил президент. По его словам, он пришел к такому выводу после встречи с фермерами.

Тем временем согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», 73% украинцев против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают это лишь 19% опрошенных и еще 8% не определились. Как отмечают социологи, относительно высокий уровень поддержки рынка земли наблюдается среди молодых и состоятельных респондентов, а также владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают.

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