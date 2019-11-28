«Укрзализныця» хочет построить евроколею от Львова до госграницы

АО «Укрзализныця» намерена за 2020 год построить евроколею от станции «Скнилов» на окраине Львова до государственной границы, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.
«За год мы можем построить от государственной границы до станции „Скнилов“ евроколею. „Скнилов“ расположен во Львове. Расстояние от вокзала — 5,5 км, от Международного аэропорта „Львов“ — 3 км, от автостанции — 1 км. Расположение замечательное. То есть, через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков (Польша), Прагу (Чехия), Вену (Австрия)», — написал он на своей странице в Facebook в четверг.
Кроме того, глава УЗ сообщил, что также планируется между «Скниловом», аэропортом и львовским ж/д вокзалом запустить экспресс.
«Почему „Скнилов“? Таким образом избежим перегрузки станции „Львов“, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда», — пояснил Кравцов.
Он выразил уверенность, что это будет самый большой инфраструктурный проект на западе Украины. Для «Укрзализныци» — это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайный социальный эффект, считает руководитель компании.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что Министерство инфраструктуры после обновления подвижного состава в 2020 году планирует открыть новые ж/д маршруты в пределах Украины, а также со странами Евросоюза и Беларусью.
По его словам, в частности, планируется открыть новые маршруты в Польшу, запустить поезд Львов — Минск (через Ковель и Брест), Гомель — Киев, а также продлить маршрут поезда № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига до Таллинна (Эстония).
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