Новые налоговые правила: за что проголосовала Верховная Рада

«Зе! Команда» поддержала курс предыдущей власти в налоговой сфере. «Слуги народа» решили не проводить радикальную налоговую реформу «под елочку», а ограничились изменениями в налоговом администрировании и ввели контроль за иностранными операциями.

О чем именно идет речь?

30 августа 2019, во второй день работы Верховной Рады, на рассмотрении у депутатов появился проект закона № 1210 о совершенствовании администрирования налогов. С его появлением стало понятно, что все ожидания пережить налоговые изменения в мире и согласии сошли на нет.

Документ предусматривал изменения по трем направлениям: изменения в администрировании, повышение отдельных налоговых ставок и поправки касательно противодействия размыванию налоговой базы (введение правил BEPS). Появились в документе и нормы по повышению штрафов, расширение прав налоговиков и усиление налогового контроля.

Проект закона сразу стал скандальным и спровоцировал массовые протесты.

После этого собеседники издания в правительстве начали говорить о варианте разделения документа на три части и отдельного рассмотрения каждого из них в парламенте. В конце концов до этого не дошло.

Из-за безумного резонанса и напора бизнес-сообщества депутаты дали заднюю, а председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ( «Слуга народа») перед окончательным принятием документа пообещал внести в него ряд компромиссных поправок.

16 января депутаты одобрили документ с их учетом. От многих фискальных и жестких норм депутаты отказались, что снизило градус напряжения, но не до нуля.

Однако принятый закон все равно не устраивает бизнес. «Компромиссные» правки предприниматели называют полумеры, сам документ — «налоговым террором». Ключевые бизнес-ассоциации просят президента его ветировать или изменить до подписания.

Что именно не устраивает предпринимателей и каких изменений им ждать в скором времени?

Что меняет закон

Акт вносит много изменений в налоговое законодательство.

Во-первых, с 2021 вводятся правила BEPS — Base Erosion and Profit Shifting. Они призваны противодействовать выводу налогов за границу и размыванию налоговой базы. Эти правила коснутся прежде всего международных групп компаний — двух или более связанных между собой юридических лиц, готовящих консолидированную финансовую отчетность, но являющихся налогоплательщиками разных стран.

Вводится также контроль за финансовыми операциями КИК — контролируемых иностранных компаний. Это фирмы зарегистрированы за рубежом, но контролируются резидентами Украины. Последние будут платить налог на прибыль, пропорциональный доле, которой они владеют в КИК. Контролируемые компании отчитываться перед налоговиками обо всех операциях с нерезидентами.

В рамках внедрения правил BEPS увеличивается количество выплат, которые приравниваются к дивидендам.

Теперь дивидендами считаться такие платежи:

1. Доходы от платежей за ценные бумаги (корпоративные права), которые выплачиваются в пользу нерезидента.

2. Стоимость товаров, работ и услуг, кроме ценных бумаг и деривативов, покупаемых у нерезидента.

3. Сумма занижения стоимости товаров, работ и услуг, которые продаются нерезиденту.

4. Выплаты в пользу учредителя или участника компании — нерезидента Украины в связи с уменьшением уставного капитала, выкупом корпоративных прав в своем уставном капитале, выходом участника из состава общества или иные операции, приводящие к уменьшению нераспределенной прибыли компании.

«Если вы выводите прибыль из воюющей страны под видом роялти и других платежей, то вы уклоняетесь от уплаты налогов. Мы берем норму, которая разработана не нами, а ОЭСР о конструктивных дивидендах и говорим, что в целях налогообложения мы ваш платеж приравняем к дивидендам», — объясняет Гетманцев.

Эта норма не устраивает предпринимателей. Бизнес видит в ней возможности для злоупотреблений со стороны налоговой. В Европейской бизнес-ассоциации прогнозируют, что хотя авансовые взносы по налогу на прибыль не будут применяться к таким дивидендам, но, учитывая возможную широкую фискальную трактовку положений, налогоплательщики с высокой вероятностью столкнутся с доначисления налогов.

Во-вторых, налоговая будет контролировать уплату и части чистой прибыли, и дивидендов государственных предприятий. До сих пор дивиденды контролировало Минэкономики.

«Сейчас, если дивиденды не уплачены до 1 июля фискального года, компании должны платить их как часть чистой прибыли, что приводит к недоразумениям в исполнении бюджетной росписи. Кроме того, Налоговая служба имеет больше возможностей по контролю за уплатой дивидендов и части чистой прибыли, поэтому это повышение эффективности уплаты платежей в бюджет», - пояснили в Минфине.

В-третьих, увеличиваются лимиты для ФЛП. Для первой, второй и третьей групп физлиц-предпринимателей лимиты годового дохода для работы на упрощенной системе налогообложения увеличиваются до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн в год соответственно. Одна из причин такого просмотра — увеличение размера минимальной зарплаты в 3,4 раза за последние четыре года и повышение налога для третьей группы. Казалось бы, это изменение к лучшему, но оно тоже вызвало критику со стороны бизнеса.

«Даже попытки добавить в проект полезные поправки выглядят половинчатыми мерами. Мы предлагали механизм увеличения предельного объема доходов в зависимости от количества наемных работников, а получили повышение лимитов без привязки к штату работников», — говорят в Союзе украинских предпринимателей.

В-четвертых, появляется определение электронных сигарет и прописываются ставки их налогообложения. Электронная сигарета — изделие для вдыхания пара, который появляется в результате нагрева жидкостей. Сигареты могут быть одноразовые и многоразовые. Жидкости для них — жидкие смеси химических веществ, которые могут содержать никотин.

Ставка акцизного налога устанавливается на уровне 1 456,33 грн за тыс шт в 2021 году с ежегодным повышением ставки на 20% до 2 516,54 грн за тыс шт в 2024 году.

Сигариллы становятся отдельной товарной подгруппой. Адвалорная ставка налога для сигарилл, включая сигариллы с отрезанными концами, составит 12%.

До сих пор электронные сигареты в Украине были вне закона. Табачные компании выступали за их регулирование, но по особому сценарию. По их мнению, е-сигареты — это менее вредный, чем сигареты с фильтром, продукт. Депутаты уступили бизнесу: они отложили введение новых налоговых ставок в год. С особым сценарием сложнее: налогообложение электронных сигарет приравнивается к ставке минимального акцизного обязательства для обычных сигарет.

«Из-за падения производства по итогам года бюджет не получил почти 11 млрд грн акциза от сигарет с фильтром. Сейчас в потреблении происходит перетекание от сигарет с фильтром к электронным сигаретам. С точки зрения поступлений мы говорим об уровне ставки на взаимозаменяемые продукты, правда, пока частично взаимозаменяемые», — говорит Гетманцев.

В-пятых, стоимость основных средств повышается с 6 тыс грн до 20 тыс грн.

Изменение касается ведения налогового учета. Согласно Налоговому кодексу, финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму начисленной амортизации основных средств. Так, если стоимость основных активов будет меньше 20 тыс грн, то такой актив в налоговом учете не признается основным средством, и плательщик не формирует разницы до налогообложения.

В-шестых, повышаются ставки ренты на железную руду с 8% до 12% и 11%. Ставка будет определяться в зависимости от того, превышает ли средняя стоимость руды 70 долл по индексу IODEX 62% FE CFR China.

Возросла также ставка на марганцевую руду — до 6,25%.

В-седьмых, уточняются сроки подачи налоговой декларации. Если налогоплательщик ликвидируется или реорганизуется, то налоговая декларация может подаваться за период, на который приходится дата ликвидации или реорганизации.

Штрафы за несвоевременное представление налоговой декларации уменьшаются.

В-восьмых, повышаются штрафы за несвоевременную уплату согласованной суммы налогов. Теперь они составят 10% и 20% суммы погашенного налогового долга в зависимости от срока просрочки — более или менее 30 дней.

Вводятся штрафы за умышленные действия, которые привели к несвоевременной уплате согласованной суммы налогов. По мнению ЕБА, эти изменения создают почву для дополнительных споров между плательщиками и контролирующими органами.

В-девятых, ликвидация скандальных «соевых правок». В декабре 2017 года Верховная Рада отменила возмещение НДС на сою и семена рапса с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021, рапса — с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 года.

Эти нормы приводили к потерям малого и среднего бизнеса. Президент Владимир Зеленский призывал правительство и Верховную Раду отменить эти правки.

В-десятых, облегчаются условия представления отчетности для плательщиков налога на прибыль. Если до сих пор раз в год ее могли подавать плательщики с доходом не более 20 млн грн, то теперь этой преференцией могут пользоваться плательщики с доходом не более 40 млн грн. Компании с большим доходом отчитываться ежеквартально.

Горькое послевкусие

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей и Совет предпринимателей при правительстве настаивают на отзыве проекта или исправлении проблемных норм еще до подписания документа президентом.

Бизнес тревожит расширение понятия деловой цели. Оно, по мнению предпринимателей, расширяет возможности налоговиков произвольно трактовать деловую цель операции.

Суть принципа деловой цели в том, что хозяйственная операция должна иметь разумную экономическую причину или так называемую деловую цель. Если плательщик осуществил операцию, которая позволила ему законно получить налоговую льготу, но эта операция не соответствует деловой цели, то плательщик будет лишен льготы.

Кроме того, предприниматели жалуются на расширение налоговой базы, повышение отдельных штрафов, новые риски в отношениях с налоговой службой.

В своем обращении к президенту СУП пишет о том, что увеличение давления на плательщиков предусматривают такие новации как: возможность для налоговиков менять план проверок, увеличение с 3 до 5 лет срока для проведения проверки по уплате НДФЛ, увеличение срока предоставления персональной налоговой консультации на 5 дней — до 15 дней, а также некоторые другие нормы.

«Закон 1210 негативно повлияет на и так падающий рейтинг Украины Doing Business по направлению „Налогообложение“. За прошлый год по этому критерию Украина ухудшила свои позиции на 11 пунктов — с 54 до 65 места», — напоминают в Союзе. СУП просит президента не подписывать законопроект и вернуть в Раду на доработку.

Сразу после принятия законопроекта в Верховной Раде появилось постановление об отмене результатов голосования за него. Ее авторы — депутаты из «Европейской солидарности» Нина Южанина, София Федина и Алексей Гончаренко. Причина — проект якобы был одобрен с нарушением регламента. Документ содержал 2196 поправок, текст сравнительной таблицы охватывал 1095 страниц, что требует дополнительного времени для рассмотрения предложений, считают депутаты.

«Я считаю, что законопроект № 1210 — это замечательный компромисс с бизнесом и общественностью. Это очень своевременный документ. Больше в нем искать компромиссы не в чем, если, конечно, не ставить себе целью выхолостить идею противодействия уклонению от уплаты налогов крупным бизнесом» , - отметил Гетманцев.

Об инициативе Южаниной Гетманцев сказал так: «Не надо заниматься политикой там, где нужно думать об интересах страны». При этом он допускает внесение точечных изменений в Налоговый кодекс до появления проекта о налоговой реформе.

На самом деле с этим актом связано одно неизвестное — фискальный эффект.

В сопроводительных документах к нему говорится, что, по прогнозам Минфина, его влияние на показатели бюджета «определить невозможно из-за отсутствия финансово-экономических расчетов». В целом документ может увеличить доходы государственного и местных бюджетов, но «в зависимости от практики применения».

Это означает, что принятые изменения не просчитаны. Власти надеются на лучшее, но не знает, как документ повлияет на бюджет и отношения бизнеса с государством.

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