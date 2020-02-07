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Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
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Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
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Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»

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Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2020 является годом «Большого строительства», инфраструктурной модернизации Украины. В каждом регионе за своевременный старт и реализацию проекта «Большое строительство» отвечают главы облгосадминистраций.

Об этом Гончарук сообщил во время селекторного совещания с руководителями ОГА, передает Правительственный портал.

«Программа Президента „Большое строительство“ стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны Правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА — это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах», — сказал Гончарук.

Он пояснил, что общая логика программы «Большое строительство» очень проста.

В каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках ГФРР, который для многих является основным источником финансирования.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете — дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог, подчеркнул премьер. Еще 13 планов областей — в процессе согласования. Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они должны ремонтировать.

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Глава правительства добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представит на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.

дороги, Алексей Гончарук, Большое строительство
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