Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста.
Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
«Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры», — пишет премьер.
Также Гончарук отмечает, что в рейтинге качества дорог — по версии Всемирного экономического форума — из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем, и обещает, что в ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.
Для этого в 2020 году правительство планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.
Напомним, премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог — минимум 4000 километров.
Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.
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