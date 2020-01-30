Беглому экс-нардепу Онищенко отправили повестку в Германию

Высший антикоррупционный суд просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

«ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу „газовых схем“, которого задержали в конце прошлого года в Германии», — сообщил суд в Facebook.

Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 — 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.

Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украинe.

Напомним, что по данным НАБУ нардеп с соратниками продавали газ госпредприятия «Укргазвыдобування» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.