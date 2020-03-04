Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром вице-премьера Дениса Шмыгаля.

«За» проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим, выступая в парламенте, Денис Шмыгаль заявил, что хочет пересмотреть бюджет и увеличить соцвыплаты.

Ранее в среду Раду одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на которой он работал с 29 августа 2019 года. В правительстве Гончарука с 4 февраля 2020 года Шмыгаль был вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.