Фракция «Слуга народа» поддержит кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что в случае, если народный депутат Сергей Ионушас («Слуга народа») станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция поддержит его назначение.
«Замену будем искать вместе Офисом президента, но в фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет — у него точно будут голоса», — заявил Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
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