С завтрашнего дня в двух областях вводится режим ЧС

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта режим чрезвычайной ситуации.

«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года», — сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.

Отметим, что не дожидаясь решения на государственном уровне местные власти начали вводить жесткий карантин в областных центрах Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

С 16 марта в своих городах карантин ввели горсовета Луцка, Ужгорода, Ровно, Черкасс, Херсона та Полтавы. В общих чертах везде требования одинаковые.

В частности, во время карантина запрещена работа: