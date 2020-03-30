Кого должно поддержать государство в кризис

Большинство стран мира внедряют экстраординарные меры для смягчения негативных последствий коронавируса для национальных экономик.

Государства G-20, кроме обильных мероприятий ультрамягкой монетарной политики и налоговых послаблений, планируют направить на поддержку своих экономик около 5 трлн. долларов. 44% этой суммы приходится на США — Сенат утвердил 26 марта пакет помощи экономике на сумму 2,2 трлн. долл., 27 марта он был утвержден Конгрессом и подписан президентом Трампом. Речь идет о льготных займах для предприятий и прямых выплатах населению.

Крупный бизнес получит доступ к субсидированным кредитам на сумму в 0,5 трлн. долларов и грантам (условием является мораторий до сентября на увольнение работников компаниями, которые получают гранты).

Малый и средний бизнес получит доступ к льготным кредитам для выплаты зарплат, аренды и других расходов на ближайшие два месяца. На эти цели выделяется 348 млрд. долларов. Кроме этого, предприятия малого и среднего бизнеса получают отсрочку по уплате налога на фонд оплаты труда.

300 млрд. долларов будет выделено на борьбу с коронавируса — по 150 млрд. долларов для госпиталей и непосредственно отдельным штатам.

Каждой семье с суммарным годовым доходом до 75 тыс. долларов выделят помощь в сумме 1,2 тыс. долларов. Семьям с общим годовым доходом до 150 тыс. долларов помощь составит 2,4 тыс. долларов. Очевидно, исходят из того, что в этих семьях больше людей. Предусмотрена выплата по 500 долларов на ребенка.

Предусматривается увеличение суммы пособия по безработице (повысят на 600 долларов в неделю), а также выделение 260 млрд. долларов на дополнительные расходы при страховании от безработицы. Эти меры приняты очень своевременно — если на третью неделю марта число начальных заявок от американцев, обратившихся за пособием по безработице, составило 282 тысяч, то на четвертую неделю марта это количество возросло почти в 12 раз, до 3,3 миллиона (самый высокий показатель с момента начала исчисления этого параметра в 1967 году). При таких темпах роста количества обращений за пособием по итогам марта уровень безработицы в США очевидно будет не менее 10%.

Чтобы осознать весомость суммы 2,2 трлн. долларов приведу для сравнения — расходы госбюджета США в 2020 году запланированы в сумме 4,8 трлн. долларов, ВВП Штатов в 2019 году составляло 21,4 трлн. долларов. Кстати, в разгар кризиса 2008 года на поддержку американских банков было выделено 700 млрд. долларов. Тогда это представлялось заоблачной суммой...

Более скромные по сравнению с США, но рекордные для Европы ожидаются фискальные программы и для крупнейших европейских стран. Речь идет о 0,5 трлн. евро и 0,5 трлн. фунтов стерлингов для Германии и Великобритании соответственно. Что эквивалентно более чем 15% ВВП этих стран.

Если говорить об Украине, то вспоминать озвучены цифры поддержки неудобно. Это понятно — несовершенная экономическая политика на протяжении всех 28,5 лет независимости, коррупция, слабые государственные институты, глубокая технологическая отсталость. А еще и обескровленная войной экономика. Украина объективно не обладает большими ресурсами для поддержки народного хозяйства. Кроме того, заигрывание в реформы без понимания их сути и специфики развития Украины предыдущим правительством еще больше обострили ситуацию.

Если посмотреть на экспертные дискуссии, можно увидеть две укрупненные точки зрения. Первая — не стесняясь увеличивать дефицита госбюджета, направить на поддержку экономики 10-15-20% ВВП. Вторая — меры поддержки экономики должны носить точечный характер.

Я склоняюсь к селективной поддержке экономики. Критерием этой поддержки должно стать перспективность отраслей и конкретных предприятий в среднесрочной перспективе и в условиях актуальных технологических тенденций в мировой экономике. Поддержку нужно оказывать тем отраслям, которые имеют перспективы стать локомотивами будущего роста экономики Украины по высокотехнологичному типу — биотехнологии, аэрокосмическая отрасль, сложное машиностроение, приборы для научных исследований, сложная современная медицинская техника, станкостроение. У нас есть выбор. Или украинская экономика и дальше будет находиться в нынешнем состоянии глубокой технологической отсталости, быстрыми темпами исчерпывая ресурс, заложенный в советские времена, теряя некоторые до сих пор имеющиеся высокотехнологичные производства и продолжая выпускать устаревшую низкокачественную продукцию, спрос на которую неуклонно снижается. Или будет осуществлен прорыв, способный изменить нынешний статус сырьевой страны на статус государства-производителя высокотехнологичной наукоемкой продукции. Без дерзости в перспективном взгляде мы окончательно закрепим за Украиной малоприятный статус страны третьего мира.

Отдельно отмечу — прежде всего государство должно поддержать множество простых граждан, часть из которых столкнется со снижением доходов, другая часть и вовсе может потерять работу. А также сконцентрировать максимально возможные средства для поддержки медицины.

Итак, поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.