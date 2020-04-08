Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ

С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений», — сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.
Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации, как плательщика ЕСВ.
Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей.
Кроме того, Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016