Премьер заявил, что карантин точно не снимут до конца апреля

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на протяжении апреля власти точно не отступят от уже введенного карантинного режима, который вероятно будет продлен до начала мая.
«На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что в мае, если будет наблюдаться позитивная динамика власти намерены «запустить экономик» по плану, которые будет дополнительно прокоммуницирован.
Кроме того, Шмыгаль опроверг информацию о возможном смягчении карантинных мер со средины апреля.
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