Коронавирус поражает легкие в три раза сильнее чем при атипичной пневмонии

Новый коронавирус ведет себя более чем в три раза агрессивней, поражая ткани легких, по сравнению со штаммом, вызывающим атипичную пневмонию (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post.

Команда микробиологов под руководством профессора Юэн Квок-юна исследовала активность вируса в образцах легочной ткани, взятой у шести пациентов-добровольцев. Выяснилось, что коронавирус в течение 48 часов реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии. При этом новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции. Так, в отличие от штамма атипичной пневмонии, за двое суток «вторжения» он практически не спровоцировал действие сигнальных белков, используемых иммунной системой.

«Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций», — отметил один из участников исследования доктор Джаспер Чан из медицинской школы Университета Гонконга.

Профессор Юэн Квок-юн в свою очередь выразил мнение, что «практически нет шансов на то, что пандемию удастся сдержать до июля».