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Ученые заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных

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Ученые заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных

Вероятность заражения человека коронавирусом домашними животными на данном этапе крайне мала — к такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования, результаты которого опубликованы в последнем выпуске журнала Американской ассоциации содействия развитию науки Science.

По мнению исследователей, та база данных, которая сформирована за последнее время, дает основание предполагать сугубо человеческую природу нового коронавируса. Клинические ветеринары подчеркивают, что опыты, в которых были задействованы кошки, собаки, свиньи, показала очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.

«Я не думаю, что возможна передача нового коронавируса от домашних кошек и собак», — считает профессор патологии и лабораторной медицины Университета штата Висконсин в городе Мэдисон Дэвид О’Коннор. При этом он не исключает возможности заражения именно таким путем в будущем.

«Это человеческая болезнь, — убеждена Жаннет O’Куин, профессор профилактической ветеринарии Университета штата Огайо. — Животные тут не при чем, это проблемы передачи вируса от человека к человеку».

В то же время ученые обращают внимание на то, что совсем недавно в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом четырехлетней малайской тигрицы.

Более того, отмечает О’Коннор, в китайской провинции Ухань у 14% местных домашних кошек были обнаружены антитела на вирус COVID-19, что свидетельствует о том, что эти животные были ранее инфицированы вирусом.

Тестирование более чем 4 тыс. домашних животных — собак, кошек и лошадей, проведенное под руководством профессора Школы ветеринарии Калифорнийского университета Джейн Сайкс, не выявило ни одного случая заражения животных коронавирусом.

«Мы понимаем, в какой стрессовой ситуации живет в настоящее время человечество, — отмечает Сайкс, — но я уверена, что мы можем продолжать наслаждаться общением с нашими питомцами, не опасаясь последствий».

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Хотя случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано, авторы статьи предлагают уже сейчас принять меры по дистанцированию людей и питомцев и введению строгих гигиенических и карантинных мер в отношении последних. Так, они советуют тщательно мыть руки и лицо перед общением с животными, не забывать помыть им лапы после возвращения с улицы, не позволять прикасаться к кошкам и собакам ни приятелям, ни незнакомым людям. Не целовать питомцев, не позволять и им лизать лицо и руки.

«Невзирая на то, что риск передачи инфекции от животных людям крайне мал, лучше все-таки перестраховаться», — заключает O’Куин.

домашние животные, коронавирус
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