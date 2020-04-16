Главный санврач Украины рекомендовал местным властям закрыть рынки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
Соответствующее постановление он подписал в четверг.
Как сообщалось, ранее главный санврач выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу.
Это решение он объяснил «фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях».
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