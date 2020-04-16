Особый режим въезда в Киев обещают снять после Пасхи

Усиленный контроль на всех въездах в Киев продлится до понедельника, 20 апреля, после этого ограничения могут снять.

Об этом во время брифинга по введению обязательной термометрии водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

«Сегодня с 13 часов вводится особый режим въезда в город Киев. Особенность его только в том, что на въезде проверяется температура, то есть температурный скрининг осуществляется в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте, а также в легковых автомобилях, в которых находится три и более человек. Таких пунктов на въезде в город — 9», — сказал Пантелеев.

Он отметил, что к контролю привлечены все службы. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС.

«Меры вынужденные. Мы видим, что сейчас уже на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом заранее, все знали, что сегодня вводятся ограничения», — подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что такие меры будут действовать до понедельника, 20 апреля.

«Такие мероприятия мы планируем проводить до понедельника включительно, но относительно самого понедельника решение будет принято позднее, возможно после проведения Пасхи ограничения будут сняты, если мы увидим, что ситуация стабильная и в Киеве нет какого-то большого количества людей рядом с культовыми сооружениями», — отметил Пантелеев.

Как сообщалось, с четверга, 16 апреля, по понедельник, 20 апреля, будет введен усиленный контроль на всех въездах в Киев. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут измерять температуру.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.