Войти
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных
официально
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных
Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь
столица
Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Особый режим въезда в Киев обещают снять после Пасхи

456
Особый режим въезда в Киев обещают снять после Пасхи

Усиленный контроль на всех въездах в Киев продлится до понедельника, 20 апреля, после этого ограничения могут снять.
Об этом во время брифинга по введению обязательной термометрии водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

«Сегодня с 13 часов вводится особый режим въезда в город Киев. Особенность его только в том, что на въезде проверяется температура, то есть температурный скрининг осуществляется в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте, а также в легковых автомобилях, в которых находится три и более человек. Таких пунктов на въезде в город — 9», — сказал Пантелеев.

Он отметил, что к контролю привлечены все службы. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС.

«Меры вынужденные. Мы видим, что сейчас уже на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом заранее, все знали, что сегодня вводятся ограничения», — подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что такие меры будут действовать до понедельника, 20 апреля.

«Такие мероприятия мы планируем проводить до понедельника включительно, но относительно самого понедельника решение будет принято позднее, возможно после проведения Пасхи ограничения будут сняты, если мы увидим, что ситуация стабильная и в Киеве нет какого-то большого количества людей рядом с культовыми сооружениями», — отметил Пантелеев.

Читайте также: Снимок с протестов в Судане победил на конкурсе World Press Photo

Как сообщалось, с четверга, 16 апреля, по понедельник, 20 апреля, будет введен усиленный контроль на всех въездах в Киев. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут измерять температуру.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Киев, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016