В результате пожара в гостинице в Одессе погиб ребенок и гражданка Австралии

Среди погибших в результате пожара в одесской гостинице «Токио-Стар» есть гражданка Австралии, сообщил на аппаратном совещании в мэрии городской голова Одессы Геннадий Труханов.
«Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле „Токио Стар“... По его словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза», — передает в понедельник утром интернет-издание «Думская».
Как пишет издание, пожар забрал девять человеческих жизней, в том числе одного ребенка.
Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один — в машине «скорой помощи»), 10 человек пострадали.
Среди пострадавших — двое иностранцев и ребенок.
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