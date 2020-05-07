Боксеров Ломаченко и Усика внесли в базу данных «Миротворца»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик и чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко попали в черный список скандального сайта «Миротворец».

Указывается, что спортсмены отрицают российскую агрессию, участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипулируют общественно значимой информацией и являются противникам независимости Украинской православной церкви.

Поводом для внесения Усика и Ломаченко в базу данных «Миротворца» стал выход российского фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором снялись оба боксера. Он был опубликован 5 мая на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!» — говорится в описании.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о людях, которые, по данным его авторов, имеют отношение к агрессии против Украины и конфликту в Донбассе.

В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.