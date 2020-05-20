Зеленский считает, что в Украине нет языкового вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос о языке не стоит и создан искусственно.

«Я уверен, что вопрос языка в Украине не стоит, очень искусственный этот вопрос. Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально», — сказал он в среду на пресс-конференции по поводу первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Зеленский привел пример отношений Украины и Венгрии, которые в последнее время переживают не лучшие времена, в том числе из-за разногласий по языковому вопросу. «Они блокируют членство в Европейском союзе и НАТО, и мы знаем из-за чего. Именно из-за таких вопросов — ...исторического наследия и вопроса языка», — сказал президент. Он заявил о готовности провести встречу с венгерским премьером и подписать комплексный меморандум, который бы урегулировал разногласия по данному вопросу.

Один из журналистов заявил Зеленскому, что не может вести эфир на своем канале на родном русском из-за действия закона о государственном языке. В ответ президент возразил, что «можно вести эфир на любом языке». «У вас есть языковое квотирование. Справедливое квотирование, или нет, — об этом можно говорить», — добавил глава государства. Однако Зеленский не ответил прямо на следующий вопрос о том, следует ли изменить закон о госязыке.