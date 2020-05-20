Зеленский считает, что в Украине нет языкового вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос о языке не стоит и создан искусственно.
«Я уверен, что вопрос языка в Украине не стоит, очень искусственный этот вопрос. Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально», — сказал он в среду на пресс-конференции по поводу первой годовщины пребывания в должности главы государства.
Зеленский привел пример отношений Украины и Венгрии, которые в последнее время переживают не лучшие времена, в том числе из-за разногласий по языковому вопросу. «Они блокируют членство в Европейском союзе и НАТО, и мы знаем из-за чего. Именно из-за таких вопросов — ...исторического наследия и вопроса языка», — сказал президент. Он заявил о готовности провести встречу с венгерским премьером и подписать комплексный меморандум, который бы урегулировал разногласия по данному вопросу.
Один из журналистов заявил Зеленскому, что не может вести эфир на своем канале на родном русском из-за действия закона о государственном языке. В ответ президент возразил, что «можно вести эфир на любом языке». «У вас есть языковое квотирование. Справедливое квотирование, или нет, — об этом можно говорить», — добавил глава государства. Однако Зеленский не ответил прямо на следующий вопрос о том, следует ли изменить закон о госязыке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016