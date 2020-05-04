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Кличко заявил, что дезинфицирует Киев с помощью дронов

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Кличко заявил, что дезинфицирует Киев с помощью дронов

Киев использует для дезинфекции городских объектов и беспилотные технологии- дроны, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, такую технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе «Энергия» и в «Киевпастранс», сказа мер во время онлайн пресс-конференции.

«Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно», — подчеркнул Кличко, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мыть и дезинфекцировать улиц столицы в усиленном режиме.

«Каждый день 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, перевозящего сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. — В частности техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавто», - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов. Для этого задействованы дворники и уборщики, которые работают в усиленном режиме.

Виталий Кличко, дроны, коронавирус
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