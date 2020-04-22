Кличко закрывает на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь

Покровский Голосеевский мужской монастырь в Киеве закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирус на COVID-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус — один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он также сообщил, что количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличились еще на 97 человек, из них 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек в возрасте до 17 лет, а также 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.