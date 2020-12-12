После решения КСУ по декларированию НАБУ закрыло около ста дел

После принятия Конституционным Судом решения относительно электронного декларирования Национальное антикоррупционное бюро закрыло около 100 дел, которые находились на стадии досудебного расследования.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью UA:Первый.
«Если мы говорим о последствиях (решения КСУ — ред.), то это около 100 дел были закрыты — это на стадии досудебного расследования, и дела, которые были в суде, также были закрыты. Среди них — дело в отношении Константина Брыля (экс-председатель Запорожской ОГА — ред.), по Труханову (мэр Одессы — ред.) и другие», — сказал Сытник.
Он добавил, что возобновить эти дела невозможно, так как принятый закон о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование не будет иметь обратной силы.
«Даже те приговоры, которые были вынесены, они были отменены, пересмотрены Антикоррупционным судом, потому что было такое решение КСУ», — отметил директор НАБУ.
В то же время он подчеркнул, что закон о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование необходимо ввести в действие как можно быстрее, потому что если он не вступит в силу с 1 января, то «все декларации, которые будут поданы в 2020 году, они могут быть не охвачены этим законом, и фактическая имплементация этого закона начнется только по декларациям 2021 года».
Еще одну проблему Сытник видит в том, что в новом законе санкции предусмотрены значительно мягче по сравнению с той редакцией, которая действовала до решения КС.
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