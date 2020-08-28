Трамп снова идет на выборы. Что обещает американский лидер своим избирателям

Президент США Дональд Трамп просит сограждан поддержать его переизбрание на новый четырехлетний срок пребывания у власти, чтобы бесповоротно покончить с правлением в стране «несостоятельного политического класса», руководствующегося лишь собственными интересами и игнорирующего потребности рядовых американцев. Таким стал один из главных тезисов речи Трампа, с которой он выступил поздно вечером в четверг на Южной лужайке Белого дома, чтобы дать официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах.

Самые важные выборы

Трамп заявил избирателям, что предстоящие выборы способны стать самыми важными в истории Соединенных Штатов. «Несмотря на наше величие как страны, все достигнутое нами сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны», — считает американский лидер.

С его точки зрения, «никогда прежде избиратели в США не сталкивались с более четким выбором между партиями — два видения будущего, две философии, две повестки дня». «Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту, или же мы позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу. ...Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить», — утверждал Трамп.

«Бился за вас»

Он заверил сограждан в том, что неустанно отстаивает их интересы с того дня, когда четыре года назад включился в борьбу за пост главы администрации США в первый раз и победил на выборах.

«С момента, когда я оставил позади свою прежнюю жизнь, а это была хорошая жизнь, я только и делал, что бился за вас, — сказал Трамп, до прихода в Белый дом являвшийся крупным предпринимателем. — Я совершил то, чего наш политический истеблишмент никогда не ждал и никогда не сможет простить». «Нарушив основополагающее правило вашингтонской политики, я сдержал свои обещания», — пояснил свою мысль президент.

«Вместе мы положили конец несостоятельному политическому классу. И он отчаянно старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами. Вы это видели. Они на меня злы, так как я, вместо того чтобы поставить их интересы на первое место, просто сказал, что на первом месте находится Америка», — убежден Трамп.

В связи с этим он призвал электорат дать ему возможность завершить начатую борьбу с политическим истеблишментом США. «В этом ноябре мы должны навечно перевернуть страницу, закрыв ею данный несостоятельный политический класс. ...Вместе мы напишем следующую главу великой американской саги», — подчеркнул Трамп.

Критика оппонента и Китая

Республиканец множество раз обрушивался в своей речи с резкой критикой непосредственно на соперника на выборах — демократа Джозефа Байдена. Американская пресса подсчитала, что имя оппонента Трамп упомянул 41 раз. Между тем Байден, по свидетельству телекомпании CNN, в аналогичном выступлении, в котором он объявил о намерении принимать участие в выборах в качестве кандидата от демократов, ни разу не назвал Трампа по имени.

«Джо Байден не является спасителем души Америки, он является разрушителем американских рабочих мест. И, если дать ему шанс, то он станет разрушителем величия Америки», — полагает Трамп.

На его взгляд, «Джо Байден — слабак». «Приказы ему отдают либералы-лицемеры, которые камня на камне не оставляют от своих городов, а сами бегут из этих мест разрушений», — уверен президент. Он обвинил таких политических единомышленников Байдена в том, что они «хотят открыть границы» США, а сами живут в элитных закрытых «лучших в мире районах», отдают своих детей в «лучшие частные школы», настаивают на лишении финансирования американской полиции ввиду нынешних акций протеста против непропорционального применения ею силы, но при этом имеют «вооруженных охранников».

Кроме того, Трамп в очередной раз выразил мнение, что возможная победа Байдена на выборах привела бы чуть ли не к переходу Соединенных Штатов под контроль Китая. «Повестка дня Джо Байдена — «Сделано в Китае». Моя повестка дня — «Сделано в США», — провозгласил хозяин Белого дома. «Поэтому Китай поддерживает Джо Байдена и отчаянно хочет, чтобы тот победил. Могу вам это сказать, опираясь на очень хорошую информацию», — заявил Трамп.

Президент также пригрозил привлечь Китай к полной ответственности за «мировую трагедию», обвинив далеко не в первый раз Пекин в ненадлежащей борьбе с распространением нового коронавируса.

Прекращение «бессмысленных войн»

Внешнеполитический блок у его речи был совсем небольшой. Россию Трамп не упомянул ни разу.

Вместе с тем президент пообещал не втягивать США в «бессмысленные и дорогостоящие» войны за рубежом, отметив, что смог уберечь страну от участия в новых конфликтах, а также начал «возвращение домой» тех американских солдат, которые были направлены в различные регионы мира предыдущими администрациями.

Одновременно Трамп обязался работать над укреплением военной мощи страны, пообещав, в частности, создать лучшие в мире системы противоракетной обороны (ПРО) и кибербезопасности, выиграть гонку за развитие сетей связи пятого поколения (5G).

Трамп заострил внимание и на уже имеющихся достижениях такого рода. «Мы создали Космические силы, которые стали первым новым видом Вооруженных сил США с тех пор, как 75 лет назад были созданы ВВС», — подчеркнул он.

К разряду своих внешнеполитических заслуг и успехов Трамп отнес и перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году. «В отличие от многих президентов до меня, я сдержал свое обещание, признал настоящую столицу Израиля и перенес наше посольство в Иерусалим», — сказал он, похвалив при этом свое предпринимательское чутье в сфере сделок с недвижимостью. Он также напомнил, что США «признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами». К слову, оба этих шага США вызвали осуждение со стороны значительной части мирового сообщества, прежде всего, естественно, в арабском мире.

Не оставил Трамп без внимания и «первое за 25 лет мирное соглашение по Ближнему Востоку» — договоренность о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, достигнутую на днях при активном посредничестве США.

«Когда я занял пост президента, на Ближнем Востоке был сплошной хаос: неистовствовало „Исламского государства“, усиливал свои позиции Иран, а войне в Афганистане не было видно конца. Я вышел из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном», — заявил Трамп.

Наконец, он приписал США уничтожение «100% халифата ИГ».

Промышленная сверхдержава

Рассуждая о вопросах экономики, президент пообещал, что в случае его избрания на второй срок Соединенные Штаты превратятся «в промышленную сверхдержаву мира». Он заверил, что продолжит активно создавать новые рабочие места в стране и сокращать налоговую нагрузку, если победит в ноябре. «Мы создадим 10 млн рабочих мест в течение следующих 10 месяцев», — сказал Трамп.

Глава вашингтонской администрации далее отметил, что собирается продолжать добиваться перевода американскими компаниями своих производственных циклов в Соединенные Штаты. «Мы забираем свой бизнес из Китая, мы возвращаем его на родину. Мы хотим, чтобы наш бизнес вернулся на родину», — отметил президент.

В связи с этим он сообщил о готовности вводить пошлины против американских компаний, которые переносят производство за границу. «Мы будем предоставлять налоговые вычеты, чтобы вернуть рабочие места в США из Китая. И мы будем вводить пошлины в отношении любой компании, которая покинет Америку, чтобы создавать рабочие места за границей», — предупредил Трамп.

Флаг на Марсе

Вспомнил Трамп не только про дела на Земле, но и в космосе: он вновь привлек внимание к анонсированному весной 2019 года проекту новой американской программы Artemis («Артемида»), который предусматривает высадку астронавтов на Луне в 2024 году, а затем и отправку их на Марс. «Мы дадим старт новой эпохе американских амбиций в космосе. Америка высадит первую женщину на Луне, и Соединенные Штаты станут первой страной, которая поднимет свой флаг на Марсе», — заявил хозяин Белого дома.

Вакцина до конца года или быстрее

Комментируя тему пандемии, вызванной новым коронавирусом, он в который раз заверил, что американские специалисты создадут «вакцину до конца года или, возможно, даже раньше».

По словам Трампа, несмотря на то, что экономика США пострадала от коронавируса, в случае переизбрания ее удастся быстро восстановить. «Во время моего нового президентского срока мы снова построим величайшую экономику в истории, быстро вернемся к полной занятости, стремительно увеличивающимся доходами и рекордному процветанию», — прогнозировал американский лидер.

Салют и протесты

Выступление Трампа длилось приблизительно 70 минут и завершилось ближе к полуночи. Это была одна из самых продолжительных в американской истории речей кандидата в президенты США на общенациональном предвыборном съезде его партии.

На Южной лужайке Белого дома были расставлены стулья для примерно 1,5 тыс. почетных гостей, среди которых были как члены президентского кабинета, так и, к примеру, рядовые сотрудники пограничных служб США в форме.

По завершении выступления над центральным бульваром Вашингтона Республиканской партией был организован красочный салют, призванный усилить у сторонников ощущение праздника.

А в двух шагах от вашингтонской резиденции президента, расположенной по адресу Пенсильвания-авеню 1600, шли очередные акции протеста. Демонстрации и волнения в США, направленные в том числе против Трампа и спровоцированные непропорциональным применением силы полицией в отношении темнокожего населения, не утихают с мая.