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ВВП Китая в 2020 году вырос несмотря на пандемию

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ВВП Китая в 2020 году вырос несмотря на пандемию

Темпы роста ВВП Китая, даже несмотря на пандемию нового коронавируса, с января по сентябрь включительно оказались положительными, составив 0,7%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, на фоне восстановления китайской экономики от негативного воздействия эпидемии динамика за III квартал оказалась еще более обнадеживающей - на уровне 4,9%. В июле - сентябре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Как уточняется в документе, масштабы экономики Китая за девять месяцев превысили 72,27 трлн юаней (примерно $10,7 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 2,3%, до 4,81 трлн юаней (около $717 млрд), промышленность - на 0,9%, до 27,42 трлн юаней ($4,1 трлн), сфера услуг - на 0,4%, до 40,04 трлн юаней ($5,9 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018 понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики страны составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), - до 6,1%.

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Промышленное производство в Китае за три квартала текущего года увеличилось в годовом исчислении на 1,2%. Как следует из доклада, показатель только за третий квартал вырос на 5,8%, увеличившись по сравнению с апрелем - июнем на 1,4 процентного пункта.

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае с января по сентябрь включительно составил 27,33 трлн юаней (около $4,07 трлн по текущему курсу), уменьшившись в годовом исчислении на 7,2%.

ВВП, Китай
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