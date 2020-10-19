Астроном предрек столкновение Земли с астероидом 2 ноября

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США. Такое мнение в Instagram выразил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. — Ред.). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон.

По словам ученого, астероид не настолько большой, чтобы причинить вред. Тайсон добавил, что если «конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».

Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки. Он является автором ряда популярных книг по астрономии. C 1996 года по настоящее время Тайсон занимает должность директора планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене.

Будучи директором планетария Хейдена, Тайсон высказывался против традиционного мнения, согласно которому Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Эту позицию Тайсон объяснял тем, что ему хотелось бы наблюдать объекты сгруппированным по общим характеристикам: отдельно планеты земной группы, отдельно газовые гиганты, а Плутон вместе с подобными ему объектами, и, таким образом, уйти от простого подсчета планет.

В 2006 году Международный астрономический союз подтвердил эту оценку, изменив классификацию, и теперь Плутон относится к карликовым планетам.