В Китае озвучили официальные данные по росту ВВП в 2018 году

Темпы экономического роста Китая в минувшем году составили 6,6%, что соответствует официальному прогнозу. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.
Как отмечается в докладе ведомства, ВВП страны в 2018 году превысил отметку в 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).
Согласно документу, темпы роста снижались на протяжении всего года. В первом квартале рост составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%. Рост сельского хозяйства оказался на уровне 3,5%, или 6,47 трлн юаней ($954 млрд по текущему курсу), промышленности — 5,8%, или 36,6 трлн юаней ($5,5 трлн), сферы услуг — 46,95 трлн ($6,92 трлн).
«Хотя в 2018 году существовало множество внешних неблагоприятных комплексных факторов, экономика Китая в целом стабильно развивалась, наблюдался прогресс. По ключевым социально-экономическим показателям были достигнуты хорошие результаты», — прокомментировал на пресс-конференции ситуацию глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ.
Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м — 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м — до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, а в прошлом году вновь повысился — до 6,8%.
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