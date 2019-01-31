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ВВП и промпроизводство Китая показали более 6% роста в 2018 году

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ВВП и промпроизводство Китая показали более 6% роста в 2018 году

ВВП Китая вырос на 6,6% в 2018 г., а объем промышленного производства Китая впервые превысил отметку 30 трлн юаней (около $4,4 трлн) при стабильном росте прибыли и притоке иностранных инвестиций, заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

Объем промпроизводства вырос на 6,2% и достиг около одной трети годового ВВП Китая, который вырос на 6,6% в годовом исчислении до 90,03 трлн юаней в 2018 г.

Напомним, что стремясь поддержать экономический рост, власти Китая в июле 2019 г. объявили о снижении налогов и инфраструктурных инвестициях. Кроме того, Народный банк Китая с 15 октября снизил резервные требования для большинства банков.

В прошлом году крупные промышленные предприятия продемонстрировали 10,3%-е увеличение совокупной прибыли и маржи прибыли на 6,49% для основного бизнеса, что на 0,11 п. п. больше, чем в предыдущем году.

Инвестиции в промышленный сектор также выросли на 6,5% в прошлом году, что на 2,9 процентного пункта больше показателя 2017 г.

«В 2018 г. инвестиции в обрабатывающую промышленность подскочили на 9,5%. Это самый быстрый рост с июля 2015 г. и ускорение в течение девяти месяцев подряд», — заявил на пресс-конференции Мяо Вэй, которого цитирует агентство «Синьхуа».

В прошлом году Китай также снял ограничения на иностранные инвестиции в такие отрасли, как судо- и самолетостроение, и транспортные средства на новых источниках энергии (NEV). Вся обрабатывающая промышленность страны в основном была открыта для иностранных инвестиций.

В итоге прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность в 2018 г. увеличились на 22,9% до $41,2 млрд.

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Китай будет продолжать содействовать высококачественному развитию обрабатывающей промышленности, расширять внутренний рынок и поддерживать рост в таких областях, как автомобильный интернет, NEV, строительство круизных лайнеров и производство оборудования для зимних видов спорта, отметил министр.

ВВП, Китай
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