В Украине в «запасах» почти 4 млн доз COVID-вакцин

На июнь в Украине в наличии 3,9 млн доз вакцины против COVID-19, темпы вакцинации постепенно будут наращиваться.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На июнь у нас, по расчетам, на использование есть 3 млн 900 тысяч вакцин. Поэтому мы интенсивно наращиваем темпы вакцинации, мы уже вышли на темпы по 50 тыс. в день, но это только начало, с каждым днем наращивание вакцинации будет происходить все интенсивнее», — сказал Ляшко.

Также он напомнил, что в Украину была доставлена вакцина AstraZeneca, которую будут использовать для второй прививки тех, кто получил первую дозу этой вакцины три месяца назад.

Напомним, во вторник, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину очередную партию вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech в количестве 117 тыс. доз. До конца недели и в течение следующей недели ожидается доставка более 473 тыс. доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 48 161 человека.