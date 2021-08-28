Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медицина
RSS

Ляшко заявил, что Украина намерена разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield

353
Ляшко заявил, что Украина намерена разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская сторона собирается разорвать контракт с предоплатой, согласно которому индийский Serum Institute должен был предоставить 10 млн доз вакцины Novavax и 1,5 млн доз препарата Covishield. Об этом он заявил во время пресс-ланча, приуроченного 100 дням в должности главы Минздрава.

Поставки американской вакцины против коронавируса от Novavax в Украине должны были начаться еще в феврале. 14 июня исследование показало, что вакцина эффективна на 90 процентов, в том числе против его различных штаммов. Вакцинированные люди были полностью защищены от тяжелых и даже умеренных случаев заболевания. Случаев госпитализации или смерти среди людей, получивших вакцину, не было.

Читайте также: В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19

Вакцину Covishield Минздрав зарегистрировало также в феврале. После проведенных исследований Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии — одна из четырех систем Национальной службы здравоохранения в Великобритании — сообщила, что две дозы вакцины AstraZeneca защищают от штамма «Дельта» на 92%.

Напомним, в августе Украина ожидает поставки пяти миллионов доз вакцины от ковида. Суммарно за три летних месяца наша страна должна получить 13 млн доз.

Читайте также: В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

В Минздраве хотят активизировать кампанию по вакцинации украинцев перед прогнозируемой осенней вспышкой коронавируса и привить до конца лета 10 млн украинцев. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 3,7 млн человек, полностью иммунизированы 2,1 млн.

20 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на котором сделать прививку от коронавируса могут все взрослые старше 18 лет, а не только пожилые люди или представители определенных профессий.

вакцина, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 августа 2021
Пятница, 27 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

Рецепт «зеленого» успеха. Не так страшны досрочные выборы, как их малюют?

В Офисе президента рассматривают вариант объявить досрочные выборы – и Верховной Рады, и президента, и всех вместе. Разве что невооруженному взгляду такие приготовления не видны. Но разрозненные события укладываются в одну мозаику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016