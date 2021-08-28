Ляшко заявил, что Украина намерена разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская сторона собирается разорвать контракт с предоплатой, согласно которому индийский Serum Institute должен был предоставить 10 млн доз вакцины Novavax и 1,5 млн доз препарата Covishield. Об этом он заявил во время пресс-ланча, приуроченного 100 дням в должности главы Минздрава.
Поставки американской вакцины против коронавируса от Novavax в Украине должны были начаться еще в феврале. 14 июня исследование показало, что вакцина эффективна на 90 процентов, в том числе против его различных штаммов. Вакцинированные люди были полностью защищены от тяжелых и даже умеренных случаев заболевания. Случаев госпитализации или смерти среди людей, получивших вакцину, не было.
Вакцину Covishield Минздрав зарегистрировало также в феврале. После проведенных исследований Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии — одна из четырех систем Национальной службы здравоохранения в Великобритании — сообщила, что две дозы вакцины AstraZeneca защищают от штамма «Дельта» на 92%.
Напомним, в августе Украина ожидает поставки пяти миллионов доз вакцины от ковида. Суммарно за три летних месяца наша страна должна получить 13 млн доз.
В Минздраве хотят активизировать кампанию по вакцинации украинцев перед прогнозируемой осенней вспышкой коронавируса и привить до конца лета 10 млн украинцев. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 3,7 млн человек, полностью иммунизированы 2,1 млн.
20 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на котором сделать прививку от коронавируса могут все взрослые старше 18 лет, а не только пожилые люди или представители определенных профессий.
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