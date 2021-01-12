Переход на новую формулу удешевит газ для населения почти на 50%

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для «уязвимых» потребителей уровнем «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%», — написал Витренко.

По его словам, подконтрольная НАК «Нафтогаз Украины» компания «Укргазвыдобування» будет продавать поставщикам для «уязвимых» потребителей газ по цене «хаб минус», цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения.

«Могут быть „подводные камни“, в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад», — отметил и.о. министра.

Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики — облгазсбыты — поставляют газ по средневзвешенной цене 9,6 тыс грн (в диапазоне от 6,99 тыс грн до 10,8 тыс грн), газоснабжающая компания «Нафтогаза» — по 7,2 тыс грн.

«То есть у облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля „рынка“ — 89%», — написал чиновник.

В то же время он считает, что и цена «Нафтогаза» не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского «Газпрома» на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.

«Если бы „Газпром“ этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была бы на уровне „хаб минус транспорт“ — цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ с территории РФ, минус стоимость транспортировки от границы РФ-Украина до европейского рынка», — пояснил глава Минэнерго.

Он уточнил, что на январь такая цена составила бы 5,9 тыс грн, а значит «Нафтогаз» продает по цене на 22% выше «хаб минус».

По его мнению, «Нафтогаз» имеет возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

Напомним, 10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что «мы не можем позволить рост цены для наших граждан».

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые «позволят существенно снизить тарифы на газ для населения».