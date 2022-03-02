В Минздраве уверяют, что в Украине нет проблем с лекарствами

Лекарства в Украине на складах и больницах есть, основная проблема в логистике, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Лекарства в Украине есть на складах, по больницам. Вопрос не в наличии лекарств, а в возможности их поставить», — сказал он в эфире украинских телеканалов в среду.

Ляшко сообщил, что наиболее востребованными в больницах являются инсулины, препараты для гемодиализа и психотропные препараты.