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«Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в двух областях

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«Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в двух областях

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «Укрзализныця» приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно «красных» карантинных зон, УЗ с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами «красной» зоны.

«Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений», — отмечается в сообщении «Укрзализныци».

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В «Укрзализныци» также отметили, что постановление Кабинета министров № 154 обусловливает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому «Укрзализныця» сейчас проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Черновицкая область, Житомирская область, УЗ, коронавирус
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Вторник, 2 марта 2021
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