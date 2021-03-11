Блинкен назвал Россию угрозой интересам и союзникам США

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия представляет угрозу для американских интересов, а также союзников Вашингтона во всех частях Европы.

С заявлениями на этот счет руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Считаете ли вы Россию угрозой США и нашим союзникам — и не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом? И интересам США?» — спросил у Блинкена конгрессмен Огэст Флюгер (республиканец, от штата Техас). «Да», — ответил Блинкен.

Далее Флюгер призвал Блинкена расширить список тех участников проекта «Северный поток — 2», в отношении которых Вашингтон вводит односторонние санкции. «Мы уже ввели санкции в отношении одного ключевого действующего лица. И мы очень активно рассматриваем дополнительные санкции в отношении любого, подпадающего под них в связи с поддержкой трубопровода», — сказал госсекретарь.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта.