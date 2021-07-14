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Блинкен заявил о готовности США принять меры против хакеров в России

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Блинкен заявил о готовности США принять меры против хакеров в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деятельность хакеров наносит большой ущерб национальной безопасности США, в связи с этим Вашингтон готов принять меры против хакеров в России, если она сама не предпримет надлежащих действий.

Он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, сказал, что в США рассматривают деятельность хакеров-вымогателей не только как проблему правоохранительных органов, но и как проблему национальной безопасности.

«Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня (...). Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами», — подчеркнул дипломат.

По его словам, «вымогатели и другие киберпреступности затрагивают всех нас — наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц».

«Как вы знаете, каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год», — отметил шеф американской дипломатии.

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Блинкен сослался на приписываемую России массовую атаку на SolarWinds, и сказал, что «НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс.

Госсекретарь назвал это «важным шагом в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в киберэпоху».

Россия, хакеры, Энтони Блинкен
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