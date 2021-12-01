Блинкен пригрозил России совершенно новыми санкциями в случае агрессии против Украины

В случае агрессии России против Украины Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — цитирует Reuters госсекретаря США.

Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы. «Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — продолжил Блинкен.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать численность своих войск возле границы с Украиной. «Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», — сообщил он.

Кирби отметил, что США продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной.

О санкциях против России заявление сделал также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генсек сказал, что главы МИД также обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае агрессии в Украине.

О новых, невиданных раньше санкциях против России заявила также заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. «Агрессивные действия Москвы будут встречены серьезными экономическими шагами и санкциями, которых прежде не было», — сообщила она.