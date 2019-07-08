Зеленский рассчитывает закончить войну в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что через год войны на Донбассе уже не будет.

На брифинге в понедельник в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, одним из моментов Зеленский обозначил вопрос пенсий и соцвыплат. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Президент напомнил, что для получения пенсий в Украине переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать там более 60 дней.

«Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в один год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны», — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нужен четкий перечень тех продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые «не играют в политические игры» и оказались в тяжелом положении.