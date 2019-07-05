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Зеленский на Донбассе на русском языке пообещал решить проблемы региона
Волкер рассказал, когда в Украине наступит мир
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Волкер рассказал, когда в Украине наступит мир

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Зеленский на Донбассе на русском языке пообещал решить проблемы региона

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Зеленский на Донбассе на русском языке пообещал решить проблемы региона

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе третьей с момента вступления в должность рабочей поездки на Донбасс обратился к его жителям на русском языке и пообещал восстановить мир и решить ряд других проблем региона.

«Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров о том, что якобы на Донбассе запрещают говорить по-русски, говорят, что притесняют русский язык. Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке», — сказал он на брифинге в Краматорске Донецкой области.

Президент подчеркнул, что в регионе есть «огромное количество глобальных проблем», среди которых ключевой является прекращение огня, и заявил о твердом намерении их решать.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что там (в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках — Ред.) живут наши украинцы. Слава богу, началось и произошло разведение войск, до конца все еще не сделали», — сказал президент, отметив, что вопрос прекращения огня может быть решен при эффективном правительстве и новом составе Рады.

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Зеленский также заверил, что «обязательно вернет» неподконтрольные территории Донбасса.

Донбасс, Владимир Зеленский
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Пятница, 5 июля 2019
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