Конкурс на «еду для пассажиров «Интерсити» подходит к концу: начало нового скандала или определят победителя?

Многострадальный конкурс «Укрзализныци», который должен определить поставщика услуг питания пассажирам «Интерсити» был оглашен еще в конце прошлого года. Далее последовала череда обвинений в его необъективности. Речь шла даже о вероятных попытках протянуть в «победители» малоизвестную компанию «Санфинити». Продолжалась вся эта скандальная неопределенность больше четырёх месяцев, после которых руководство УЗ первоначальный конкурс наконец отменило. Новый конкурсный отбор сегодня — в самом разгаре. О его участниках и вероятно будущих победителях рассказывает «Капитал».

Так, по словам, главы члена правления АО «Укрзализныця» Марчина Целеевського, свои предложения и пакеты документов на участие в отборе контрагента по организации питания пассажиров поездов Интерсити и Интерсити + прислали 9 компаний.

«Оценка соответствия квалификационным требованиям продлится до 14 мая 2020 года», — уточнил он.

Перечень всех участников конкурса следующий: ООО «ВОГ Кафе», ООО «Лофт Юкрейн», ООО «Нова Кебета», ООО «Гринед», ООО «Сокар Петролеум», ООО «Аллюр ЛТД», ООО «До Энд Ко Киев », ООО «Альтиус-трейд» и ООО «Санфинити».

О каждом из них есть что рассказать.

Первую группу компаний-участников условно следует обозначить как «случайные». Они либо не имеют производственных мощностей, либо работают без году неделя, либо вообще ограничиваются наличием всего 1-3 официальных сотрудников.

Случайные

Так, компания «Лофт Юкрейн» была зарегистрирована в смт. Слобожанское Днепропетровской области чуть более года тому назад, и ее уставной капитал составляет всего 1000 грн.

При этом, в случае победы, компания должна будет начать выплаты концессионных платежей — не менее 2 млн грн в месяц, а всего за пять лет работы — перечислить УЗ 120 млн грн. Но пока, открытые данные о «Лофт Юкрейн» никак не свидетельствуют о такой ее финансовой возможности.

Кроме того, совладельцы предприятия, похоже, погрязли в судебных спорах. Состоянием на конец 2019 года, один из основателей компании фактически обвинял второго в рейдерстве, требуя отмены действий государственного регистратора.

Еще один участник — компания «Нова Кебета». Предприятие работает два года и имеет уставной капитал в 10 тыс. грн. Основным видом деятельности фирмы указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Также, компания уполномочена на оказание правовых, информационных услуг, предоставление в аренду помещений и даже на изучение конъектуры рынка. Однако, о ресторанной деятельности «Нова Кебета», тем более в контексте внушительного опыта, никаких сведений нет.

При этом, как свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, «Нова Кебета» в апреле прошлого года была замечена в осуществлении финансовых операций с так называемыми офшорами из «черного списка» ЕС и FATF.

Поскольку речь о будущем контакте с государственным гигантом в лице «Укразализцыци» и необходимости обеспечивать именно питанием, а не правовыми услугами, пассажиров скоростных поездов, соответствие «Нова Кебета» требованием конкурса очень сомнительно.

Следующие две компания — ООО «Гринед» и «Альтиус-трейд». Их шансы на победу в конкурсе УЗ также не велики. В то время как одна из них принадлежит иностранке и набралась миллионных финансовых обязательств, вторая — и вовсе выставлена на продажу.

Так, «Гринед» работает уже 7 лет, имеет КВЭД на оказание кейтеринговых услуг, но по итогам 2018 года погрязла в фин. обязательствах на более, чем 8 млн грн. Также, у «Гринед» проблемы с имуществом. Арендуя помещение у государственного университета — КПИ им. Сикорского, компания пытается в судах заставить ВУЗ признать их договор аренды действительным. На самом предприятии, при этом, официально трудоустроено и работает всего 3 человека.

«Альтиус-трейд», тем временем, тоже не однодневка, на рынке — чуть более 4 лет. Уставной капитал компании — 50 000 грн. Основной вид деятельности ООО: изучение конъектуры рынка. Второстепенный — оказание услуг посредника в торговле. О ресторанной либо кейтеринговой деятельности предприятия, впрочем, вообще нет ни единого упоминания.

Параллельно, «Альтиус-трейд» выставлена на продажу, о чем свидетельствует профиль компании на портале «Купить ООО».

В ней, к слову, официально работает только 1 человек.

В целом, все вышеуказанные компании не имеют ни какой тендерной истории, и тем более никогда ранее не обеспечивали питание на таких масштабных объектах как «Укрзализныця».

Скандальные

Следующую группу компаний-участников конкурса УЗ на обеспечение пассажиров ж/д едой, условно можно обозначить как «скандальные». О них, в отличии от первых 4-ох, есть множество упоминаний в СМИ.

Так, компания «Санфинити». Она стала практической главной причиной отмены первого конкурсного отбора УЗ, потому как получила условия его проведения заблаговременно. А позже, ее представитель и вовсе «инкогнито» проникал на станцию «Дарница», где уже проводил замеры вагонов.

Компания никогда и никого удаленно не кормила, занимаясь только открытием собственных мини-кафетериев. Пока таких точек насчитывается у «Санфинити» четыре. При этом цены в меню этих кафешек существенно выше, чем у среднестатистического столичного ресторана.

Компания существует чуть более года, но странным образом (согласно Реестру) занимается аж 45-ю видами деятельности, что наводит о мысль о чрезвычайной неопределенности ее бизнеса.

К так называемым «скандальным» претендентам на «пищевую» победу можно также отнести и компанию «Аллюр ЛТД». В 2018 году никому неизвестное предприятие (с первоначальной регистрацией в Мариуполе) стало победителем тендера УЗ на поставку продуктов (чай, сахар, вафли...) для ночных поездов. Это не организация полноценного питания, но все же.

До этого спонтанного триумфа компания не имела подобных контрактов, а сама скандальная победа «Аллюра», с обвинениями в заказном характере отбора, была освещена многими СМИ.

Вероятно, то исключительное тендерное «везение» «Аллюр ЛТД» можно объяснить выгодными политическими связями. Собственник компании Денис Антропов, по данным «Наши гроши» приходится сыном Юрию Антропову, известному как основатель фермерского предприятия «СФГ «Эльдорадо». Он же в 2015 году был кандидатом от БПП в Бориспольский райсовет Киевской области.

Тяжеловесы

Среди всех 9 участников конкурса УЗ, три компании можно условно отнесли в условную группу «тяжеловесов». Речь о «ВОГ Кафе», «Сокар Петролеум» и «До Энд Ко Киев». Именно они, вероятно, и будут вести между собой реальное состязание за победу.

Так, ООО «ВОГ Кафе» — с 2016 года неизменно кормит пассажиров «Интерсити». За весь 5-летний контракт компания не была замечена в скандалах и громких нареканиях, а качеством ее питания пассажиры оставались довольны. Единственное, что наверняка, требует улучшение, так это вопрос очередей из желающих отобедать, которые порой растягиваются от точки продажи на весь соседний вагон.

ООО «ВОГ Кафе» пока единственное, среди всех участников конкурса УЗ, чья способность накормить миллионы пассажиров в год не вызывает сомнений, ровно как и наличие всех необходимых для этого производственно-логистических мощностей.

ООО «До Энд Ко Киев» — тоже очень достойный участник. Эта компания — австрийская и занимается она производством продуктов питания. На предприятие зарегистрированы 9 лицензий, до 30 единиц транспорта, объекты недвижимости и не только. Одним словам — все, как у серьезных людей. Маленькое «но» лишь в том, что в случае ее победы прибыль, полученная за счёт украинских потребителей будет уходить из Украины заграницу.

Насколько амбициозно намерения «До Энд Ко Киев» сказать сложно, но шансы у этого предприятие объективно выше, чем у всех «случайных» и «скандальных» компаний.

И наконец, ООО «Сокар Петролеум». Компания — известный игрок топливного рынка, которая в последние время, кажется, пользуется всеми благами политической лояльности со стороны украинской власти. В первый раз, как конкурс УЗ был только оглашен, компания свою заявку на участие не подавала. А вот теперь — созрела.

Одно примечательно: в первоначальном приглашении УЗ для компаний-участников (конец прошлого года) был пункт о том, что предприятие будет допущено к конкурсу только при условии отсутствия у него минусового баланса. Теперь же, в новом приглашении, на переоглашённый отбор, такого требования больше нет. Хотя именно оно и было прямым препятствием для «Сокара» играть.

Пока сложно сказать, готовятся ли в УЗ снова подтасовать результаты этого многострадального конкурса, но такая внеплановая поблажка, само собой, уже вызывает вопросы.

«Сокар», кстати, опыта в организации масштабного кейтеринга не имеет, и обеспечивает функционирование только своих ресторанов в сети АЗС. В том, что возможность накормить пассажиров у компании теоретики есть, сомневаться, впрочем, оснований нет. А вот в том, что возможная победа «Сокара» будет не очень честной и возможно политически кому-то выгодной — уже смело можно допускать.

Напомним, что член правления УЗ Марчин Целеевський публично обещал провести конкурс по питанию в «Интерсити» на это (второй) раз уже честно и прозрачно.

«Надеемся, что этот отбор станет стартовой точкой для новых крупных проектов», — отметил он, уточнив, что процедура вскрытия конвертов с предложениями всех 9-ти участников конкурса УЗ будет транслироваться онлайн в сети Интернет.