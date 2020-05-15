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Австрийская компания хлопнула дверью перед УЗ: «Это не экономика, а коррупция»

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Австрийская компания хлопнула дверью перед УЗ: «Это не экономика, а коррупция»

Вчера состоялся итоговый этап конкурсного обора претендента на оказание услуг по обеспечению питанием пассажиров Интерсити и Интерсити+.

УЗСК пыталось провести этот конкурс с конца прошлого года, но первый его этап был отменен после того, как руководство УЗ официально признало допущенные нарушения. Вторая попытка определить «кормильца» продолжалась последние два месяца, и 14 мая все-таки прошел аукцион.

В нем приняли участие 9 компаний: ООО «ВОГ Кафе», ООО «Лофт Юкрейн», ООО «Нова Кебета», ООО «Гринед», ООО «Сокар Петролеум», ООО «Аллюр ЛТД», ООО «До Энд Ко Киев », ООО «Альтиус-трейд» и ООО «Санфинити».

А победу одержала никому неизвестная фирма ООО «Гринед» с «корнями» в британском оффшоре и собственницей-иностранкой Кетрин Энн Гиксон (с начала этого года).

Основателем фирмы указана компания «Европа Ист Медиа Лимитед», на которую записано еще 6 других компаний.

«Гринед» не играла ранее в гостендерах и подобных услуг никому не оказывала. Основным видом деятельности фирмы и вовсе значиться «посредничество в торговле».

Победа безымянной компании стала возможной только потому, что она последней открывала свое ценовое предложение, говорят другие участники, не веря в такую везучую случайность.

Итоговая сумма «Гринед» была больше, чем у ближайшего конкурента всего на 25 тыс. грн и составила 4 млн 25 тыс. грн. обещанного ежемесячного для УЗСК вознаграждения.

«Здесь нет экономики» — так возмущенно отреагировала одна из компаний-учасников аукциона еще на цифре в 3 с чем-то млн грн. Это, по данным источника «Капитала», была «дочка» австрийского предприятия «До Энд Ко» — «До Энд Ко Киев».

Участники тендера убеждены, что такое завышенное вознаграждение как 4 и более млн грн означает работать в минус. А, следовательно, о том, что конкурс имел целью честно и экономически обосновано определить будущего поставщика услуг по питанию пассажиров УЗ — речь не идет. Или же стоимость одной чашки кофе в Интерсити отныне будет стартовать от 100 грн.

«До Энд Ко» длительное время кормила пассажиров австрийской железной дороги. И происходящее в стенах украинской зализныци, мягко говоря, обнулило любые надежды на возможность взаимовыгодного частно-государственного партнерства в нашей стране.

По словам других участников аукциона, которые согласны с «До Энд Ко» и намного более откровенно заявляют об откатах и коррупции, итоги «конкурсного» отбора УЗСК будут оспорены. А следовательно, скандальная эпопея «кто и чем накормит пассажиров?» продолжается.

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Напомним, что бывшего чиновника аэропорт «Борисполь», а нынче действующего начальника ресурсного обеспечения УЗСК Вячеслава Горбатко не единожды обвиняли в коррупционных закупках.

На этапе первой попытки УЗ провести «пищевой» конкурс Горбатко инкогнито приводил на станцию «Дарница» участника отбора для заблаговременного (до определения победителя) обмера вагонов. Тогда это был представитель компании «Санфинити», успевшей обустроить свое кафе в стенах аэропорта «Борисполь» в бытность Горбатко там начальником службы закупок.

УЗ, Интерсити, тендер
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