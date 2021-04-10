Китайские компании собираются ежегодно производить до 5 млрд доз вакцин от коронавируса

Китайские фармацевтические компании к началу 2023 года смогут нарастить ежегодный объем производства вакцин от коронавируса нового типа до 5 млрд доз. Такой прогноз озвучило в субботу Центральное телевидение Китая.

«К концу следующего года наша страна сможет увеличить производственные мощности и выпускать до 5 млрд доз вакцин в год», — приводит телеканал мнение президента Ассоциации вакцинной промышленности КНР Фэн Доцзя.

По его словам, уже к концу текущего года почти 70% населения Китая, то есть около 1 млрд человек, пройдет вакцинацию. Таким образом, по мере насыщения внутреннего рынка Пекин сможет увеличить экспорт этих востребованных в мире препаратов за границу.

Согласно официальным данным, в КНР разработано пять вакцин от коронавируса: три инактивированных, аденовирусная и рекомбинантная белковая. Они предназначены для прививок в один, два или три этапа. Параллельно ведутся клинические испытания только что созданных препаратов, которые, как утверждают отдельные китайские производители, «будут обладать усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма».