Войти
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Китай с начала пандемии COVID-19 поставил миру 1,6 млрд вакцин и 350 млрд масок

260
Китай с начала пандемии COVID-19 поставил миру 1,6 млрд вакцин и 350 млрд масок

Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия четвертой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая начнет свою работу 5 ноября.

По его словам, в рамках помощи мировому сообществу в борьбе с коронавирусной инфекцией Китаем также было поставлено за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживал снятие ограничений, связанных с правами интеллектуальной собственности на вакцины для развивающихся стран. При этом КНР выступает за справедливое распределение медицинских средств для экстренного использования и вакцин по всему миру.

Читайте также: ЕС завтра исключит Украину из «зеленого списка»

В этом году выставка пройдет 5-10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года.

Китай, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 ноября 2021
Среда, 3 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016