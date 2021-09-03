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Китай передал другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса

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Китай передал другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Власти Китая направили другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй, сообщает ТАСС.

«Мы уже предоставили миру 1 млрд доз вакцин и гарантируем поставку в общей сложности 2 млрд доз к концу года», — заявил он на форуме по здравоохранению в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами — 2021.

По его словам, в этом году общий объем производства вакцин в КНР превысит 5 млрд доз. Представитель госкомитета подчеркнул, что страна успешно справляется с пандемией. За все время в Китае произошло более 30 локальных вспышек коронавируса, которые государство быстро и эффективно взяло под контроль.

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Он также отметил, что Китай занимает первое место в мире по количеству распределенных среди населения доз — более 2 млрд. Чжэн Чжунвэй подчеркнул, что это число превышает совокупный показатель Америки, Индии и Европы — 1,77 млрд доз.

Китай, вакцина
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