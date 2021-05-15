В Хмельницкой области столкнулись и загорелись три автомобиля, погибли четыре человека

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия участием трех транспортных средств, в результате которого погибли четыре человека.

«Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 часов утра на автодороге «Житомир — Черновцы», вблизи с.Веселовка Хмельницкого района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «DAF» с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и легковым автомобилем «Опель Комбо». Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо», — сообщает полиция Хмельницкой области.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо», которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.